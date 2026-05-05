«Сибагро» — один из самых популярных брендов Сибири

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам 2025 года компания «Сибагро» заняла второе место в рейтинге NTech-500 среди всех брендов продуктов питания в Сибири. Рейтинг основан на реальных продажах, а значит, за ним стоит доверие миллионов покупателей.
В продукции «Сибагро» всё выверено до мелочей: ингредиенты, вкус, текстура, аромат. За каждой новинкой — долгие поиски идеального сочетания. Например, для коллекции риетов технологи перебрали 80 рецептов, чтобы добиться безупречного баланса.
Качество обеспечивается на каждом этапе. У компании собственные фермы, мясокомбинаты и замкнутый цикл производства. За прошлый год было произведено 445 тыс. тонн свинины и 36 тыс. тонн курицы.
Бренд «Сибагро» представлен во всех крупных торговых сетях России — от «Пятёрочки» и «Магнита» до «Ленты», «Метро» и «Самоката». Кроме того, в семи регионах страны работают собственные «Сибагромаркеты» — фирменные магазины со свежей и качественной продукцией по выгодным ценам.
