На Красноярской ТЭЦ-3 стартовали работы по модернизации системы газоочистки

Так, на Назаровской ГРЭС началась масштабная экологическая модернизация, в результате которой планируется сокращение выбросов на 47%. В текущем году запланированы модернизация батарейно-циклонных золоуловителей на котлах 2-го энергоблока, обновление системы газоочистки центрального пылезавода и другие природоохранные мероприятия. На Красноярской ГРЭС-2 в рамках программы модернизации газоочистного оборудования, которую СГК реализует с прошлого года, уже заменены БЦУ на энергоблоке № 7. В этом году запланирована замена батарейных циклонов, улавливающих твердые частицы из дымовых газов на котлах 6-го и 4-го энергоблоков. К 2030 году газоочистные установки будут заменены на всех 18 котлах станции, что приведет к значительному снижению нагрузки на окружающую среду. На Красноярской ТЭЦ-1 готовятся к вводу в эксплуатацию 2 новых электрофильтров. Вместе с уже запущенными 13 фильтрами и новой высокой трубой это сокращает выбросы станции на 20%.