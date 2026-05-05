Птицеводы предложили установить минимальные и максимальные цены на яйца С1

Летом закупочные цены на яйца традиционно снижаются вдвое из-за повышения яйценоскости кур и сокращения спроса, тогда как издержки производителей (корма, логистика, оплата труда) не падают. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, рентабельность большинства производителей нулевая или отрицательная. При этом предложение растет: в первом квартале 2026 года производство яиц увеличилось на 3,1% год к году, а в 2025 году — на 6%, до 41 млрд штук. Потребление растет медленнее, что сдерживает цены: в марте десяток яиц в среднем стоил 113,8 ₽ (плюс 3% год к году).