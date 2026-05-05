РГ: китайские автомарки массово покидают российский рынок

Российский автомобильный рынок столкнулся с волной ухода китайских брендов и отдельных моделей, сообщил эксперт «Российской газете». В беседе с изданием он пояснил, что рынок покидают компании, которые так и не сумели наладить сбыт, не самый массовые марки не смогли конкурировать в условиях перенасыщения.
Эксперт отметил, что с учётом поставок по параллельному импорту в России сейчас присутствует около 130 автомобильных марок, что он охарактеризовал как настоящий винегрет. По его словам, большинство из этих проектов присутствуют на рынке временно, не имея долгосрочной стратегии. Именно это, а не только колебания курсов или логистика, становится главной причиной ухода брендов — они не заинтересованы в развитии сервисной инфраструктуры, работая по принципу «быстрого заработка».
Чтобы исправить ситуацию и оставить в стране только надёжных партнёров, эксперт предложил радикальную меру. Он считает необходимым законодательно обязать каждый приходящий в РФ бренд на каждую проданную тысячу автомобилей ввозить полный комплект запасных частей. Иными словами, продал тысячу машин — будь добр иметь склад на тысячу комплектов, продал десять тысяч — создай запасы на соответствующий объём. Такое правило, по мнению эксперта, отсечёт компании-однодневки.
В результате жёсткой фильтрации, как считает эксперт, на российском рынке останется не более десятка активных производителей, которые будут наращивать долю, в то время как остальные бренды превратятся в пассивных наблюдателей. Они будут просто присутствовать формально, ожидая, когда рынок резко пойдёт вверх, но не вкладывая ресурсы в обслуживание уже проданных автомобилей. Пока же, как резюмировал эксперт, хаотичное присутствие более сотни марок лишь создаёт иллюзию выбора без реальной гарантии ремонтопригодности машин в будущем.
