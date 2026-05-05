В районе Арбат капитально отремонтируют пять исторических домов

«Жилой дом на Гоголевском бульваре примечателен своей историей и своим внешним видом. Здание было возведено в стиле неоклассицизма, на нем присутствует большое количество характерных для этого стиля элементов: замковых камней, сандриков, кронштейнов. Все архитектурные элементы будут тщательно приведены в порядок, при необходимости восстановлены в местах утрат, оштукатурены и окрашены. После проведения капитального ремонта здание обретет новую жизнь и станет комфортным для жильцов», — отметил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко.