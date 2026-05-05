В районе Арбат капитально отремонтируют пять исторических домов

Согласованы проекты капитального ремонта пяти домов в Центральном административном округе. Об этом сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Работы запланированы по адресам: Новинский бульвар, дом 16, строение 2 и дом 18, корпус 2, а также улица Арбат, дом 51, строение 3, улица Новый Арбат, дом 23 и Гоголевский бульвар, дом 23.
«Город выдал положительные заключения государственной экспертизы на проведение капитального ремонта пяти жилых зданий 1900−1928 годов постройки. Специалисты приведут в порядок фасады, кровли, подъезды и подвальные помещения, а также модернизируют внутридомовые инженерные системы», — рассказал Иван Щербаков.
Здания не имеют статуса объектов культурного наследия, однако являются частью исторической застройки района Арбат. Например, дом 23 на Гоголевском бульваре, возведенный в 1900 году по индивидуальному проекту архитекторов Константина Теляковского и Валентина Дубовского, — исторически ценный градоформирующий объект. В ходе капремонта специалисты восстановят отделку его фасадов, усилят кирпичную кладку приямков и обновят защитный слой бетона сводчатых перекрытий в подвале, а также приведут в порядок ступени лестницы в подвальное помещение.
«Жилой дом на Гоголевском бульваре примечателен своей историей и своим внешним видом. Здание было возведено в стиле неоклассицизма, на нем присутствует большое количество характерных для этого стиля элементов: замковых камней, сандриков, кронштейнов. Все архитектурные элементы будут тщательно приведены в порядок, при необходимости восстановлены в местах утрат, оштукатурены и окрашены. После проведения капитального ремонта здание обретет новую жизнь и станет комфортным для жильцов», — отметил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко.
В здании на улице Арбат (дом 51, строение 3), возведенном в 1910 году, восстановят поверхность фасада и отремонтируют лестничные ступени, а на кровле заменят отдельные элементы стропильной системы, обрешетку и металлическое ограждение.
В доме 18, корпусе 2 на Новинском бульваре, тоже построенном в 1910 году, специалисты восстановят кирпичную кладку и архитектурный декор фасадов, отремонтируют карнизы, полностью заменят деревянную обрешетку кровли и приведут в порядок перекрытия в местах прохода инженерных коммуникаций.
В соседнем здании на Новинском бульваре (дом 16, строение 2) 1914 года постройки отремонтируют кирпичную кладку, фасад, карнизы и обрешетку кровли. Кроме того, в подвале обновят стены и защитное покрытие металлических балок перекрытий.
В доме 1928 года постройки на Новом Арбате специалисты восстановят фасад, приведут в порядок цоколь и установят новые входные двери. На кровле частично заменят стропила и сделают новую обрешетку, слуховые окна и ограждение.
60 жилых домов обновили на Ленинградском проспекте за время реализации программы капитального ремонта.