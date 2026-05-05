Цены на яйца в РФ хотят зафиксировать — рынок трясет падение доходов

Птицеводы предложили ввести в России ценовую вилку для куриных яиц категории С1. Инициатива предполагает установление минимальных и максимальных цен как для закупок, так и для розницы.
Предложение обсуждается с регуляторами и отраслевыми объединениями. Аналогичный механизм уже применяется на алкогольном рынке. Власти прорабатывают варианты регулирования, включая расширение практики долгосрочных договоров поставки.
Идея возникла на фоне резкого снижения закупочных цен и падения рентабельности. Летом стоимость яиц традиционно снижается, после майских праздников она может падать вдвое и оставаться низкой до сентября.
Производители указывают, что при этом их издержки не сокращаются. Рост затрат связан с логистикой, кормами, оплатой труда и другими статьями. На этом фоне маржинальность отрасли опустилась до нулевых или отрицательных значений.
По данным за первый квартал 2026 года, выпуск яиц продолжает расти. Производство увеличилось на 3,1% и превысило 10 млрд штук. В 2025 году общий объем достиг 41 млрд.
Спрос при этом растет медленнее. Это сдерживает цены: в марте средняя стоимость десятка составила около 113,8 рубля, увеличившись незначительно за год.
Производители считают, что ценовая вилка позволит стабилизировать рынок. В рознице наценка варьируется, в отдельных форматах она может отсутствовать из-за конкуренции.
Ритейлеры относятся к инициативе сдержанно. По их оценке, фиксация цен может противоречить рыночным механизмам и привести к дополнительным потерям для участников рынка.
Читайте также: Минпромторг урезал параллельный импорт ПК в Россию — что изменится.