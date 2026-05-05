Мобильный интернет сбоит в Москве и Петербурге — ограничили операторы

В Москве и Санкт-Петербурге зафиксированы перебои в работе мобильного интернета. Жалобы начали резко расти с утра 5 мая, проблемы затронули сети крупнейших операторов.

Пользователи сообщают о нестабильной работе сервисов и недоступности ряда сайтов. В столичном регионе сбои наблюдаются сразу у нескольких операторов, включая случаи в Московской области.

Перебои повлияли на работу платежных систем. В Москве возникли сложности с оплатой, часть терминалов перестала работать, отдельные проблемы фиксировались еще накануне вечером.

О сбоях сообщают и в других регионах — в Тюменской, Челябинской, Иркутской областях, Татарстане и Марий Эл.

Накануне абонентов предупреждали о возможных ограничениях мобильного интернета в Москве в период с 5 по 9 мая. Ограничения связи в ряде регионов вводятся регулярно и могут затрагивать работу банкоматов и терминалов.

Ранее отмечалось, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности.

Ранее отмечалось, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности.