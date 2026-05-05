«Ведомости» раскрыли, почему шоколадный рынок лихорадит второй год подряд

Российский рынок шоколадных изделий продолжает демонстрировать негативную динамику второй год подряд. Согласно данным, опубликованным газетой «Ведомости», по итогам 2025 года объём продаж шоколадных плиток в натуральном выражении сократился на 15% и составил 231 тысячу тонн. Примечательно, что в денежном эквиваленте рынок, наоборот, показал рост на 14%, достигнув 292 миллиардов рублей, однако это не отменяет того факта, что в штуках россияне стали покупать шоколад заметно реже. Для сравнения, ещё в 2024 году падение было не таким глубоким и остановилось на отметке в 6%.