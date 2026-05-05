Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведомости» раскрыли, почему шоколадный рынок лихорадит второй год подряд

Российский рынок шоколадных изделий продолжает демонстрировать негативную динамику второй год подряд. Согласно данным, опубликованным газетой «Ведомости», по итогам 2025 года объём продаж шоколадных плиток в натуральном выражении сократился на 15% и составил 231 тысячу тонн.

Российский рынок шоколадных изделий продолжает демонстрировать негативную динамику второй год подряд. Согласно данным, опубликованным газетой «Ведомости», по итогам 2025 года объём продаж шоколадных плиток в натуральном выражении сократился на 15% и составил 231 тысячу тонн. Примечательно, что в денежном эквиваленте рынок, наоборот, показал рост на 14%, достигнув 292 миллиардов рублей, однако это не отменяет того факта, что в штуках россияне стали покупать шоколад заметно реже. Для сравнения, ещё в 2024 году падение было не таким глубоким и остановилось на отметке в 6%.

Главной причиной сложившейся ситуации эксперты называют значительное подорожание конечного продукта, спровоцированное сырьевым кризисом. Эксперт пояснил, что в 2024 году мировые биржи столкнулись с беспрецедентным дефицитом какао-бобов, что привело к обвальному росту цен. В моменте стоимость тонны сырья достигала астрономических 12 тысяч долларов, что неизбежно сказалось на себестоимости производства плиток и их розничной цене для потребителя. Пока производители закладывают издержки в ценник, покупатели вынуждены корректировать свои привычки.

Однако ценовой фактор — не единственная причина охлаждения любви к сладкому. На кондитерской фабрике указывают на ещё один устойчивый тренд, который набирает обороты в обществе, а именно повальное увлечение здоровым образом жизни. Высокая калорийность шоколада, его насыщенность сахаром и жирами вступают в противоречие с принципами правильного питания, которых придерживается всё больше россиян. Часть аудитории сознательно отказывает себе в привычном десерте, выбирая более «полезные» альтернативы или вовсе исключая сладости из рациона.

Если ситуация с поставками бобов не стабилизируется, а тренд на ЗОЖ продолжит усиливаться, падение продаж в натуральном выражении может, как полагает издание, может превратить шоколадную плитку из продукта массового спроса в сегментный десерт не на каждый день.

«Россия нам не враг!»: Итальянская интеллигенция восстала против травли русской культуры.