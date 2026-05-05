Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам могут заморозить пенсию — достаточно пропустить полгода

Выплату страховой пенсии по старости могут приостановить, если получатель не обращался за ней в течение шести месяцев подряд.

Выплату страховой пенсии по старости могут приостановить, если получатель не обращался за ней в течение шести месяцев подряд. Ограничение вводится с первого числа месяца, следующего за истечением этого срока.

Также выплаты временно прекращают при неявке инвалида на переосвидетельствование в установленный срок. В этом случае приостановка действует три месяца, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Еще одно основание связано с отсутствием подтверждения очного обучения у получателей пенсии по потере кормильца после достижения 18 лет. При этом выплаты могут быть остановлены на шесть месяцев с момента, следующего за наступлением соответствующего срока.

Аналогичная мера применяется при завершении обучения: выплаты приостанавливаются на шесть месяцев начиная с 1 сентября года, в котором оно окончено.

После устранения причин выплаты возобновляются. Для этого необходимо подать заявление и подтверждающие документы. Рассмотрение занимает до пяти рабочих дней.

Читайте также: Депутат ГД предложил 13-ю зарплату и пенсию — выплаты перед Новым годом.