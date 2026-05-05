Россиянам могут заморозить пенсию — достаточно пропустить полгода

Выплату страховой пенсии по старости могут приостановить, если получатель не обращался за ней в течение шести месяцев подряд. Ограничение вводится с первого числа месяца, следующего за истечением этого срока.
Также выплаты временно прекращают при неявке инвалида на переосвидетельствование в установленный срок. В этом случае приостановка действует три месяца, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Еще одно основание связано с отсутствием подтверждения очного обучения у получателей пенсии по потере кормильца после достижения 18 лет. При этом выплаты могут быть остановлены на шесть месяцев с момента, следующего за наступлением соответствующего срока.
Аналогичная мера применяется при завершении обучения: выплаты приостанавливаются на шесть месяцев начиная с 1 сентября года, в котором оно окончено.
После устранения причин выплаты возобновляются. Для этого необходимо подать заявление и подтверждающие документы. Рассмотрение занимает до пяти рабочих дней.
