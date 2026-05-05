Готовьте наличные: волгоградцев ждёт отключение интернета 5−9 мая

Жителей Волгоградской области предупреждают мобильный интернет может работать с перебоями с 5 по 9 мая. В связи с этим могут возникнуть трудности при оплате товаров в магазинах и проезда в общественном транспорте.
Сложности могут возникнуть и с использованием банкоматов, и с доступом в мобильные приложения банков. Однако при подключении к Wi-Fi он возобновится, сообщает пресс-служба одного из крупных банков.
Ограничения коснутся не только Волгоградской области — жителей столицы и Санкт-Петербурга мобильные операторы ещё накануне оповестили о возможных сложностях с работой мобильного интернета, сообщает РИА Новости.
Чтобы не попасть в неприятные ситуации и не испортить себе праздник, волгоградцам лучше запастись наличными. Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, в каком количестве нужно держать деньги дома.