В Нижнем Новгороде завершился отопительный сезон

Отопительный сезон завершился в Нижнем Новгороде 5 мая. Все городские котельные и теплосети перевели на летний гидравлический режим. Как пояснили в АО «ОКО», это значит, что все источники теперь будут работать на приготовление горячей воды.
Отопительный сезон в этом году прошел штатно, без серьезных происшествий. Уже с сегодняшнего дня коммунальщики начнут готовиться к следующему холодному сезону: в планах — ремонт и обслуживание оборудования котельных и теплопунктов, диагностика и замена сетей.
Напомним, что в этом году отопление включили досрочно в Нижнем Новгороде 23 сентября. Тепло дали несмотря на то, что среднесуточная температура ниже +8 градусов пока не установилась в течение пяти дней. В 2024 году отопительный сезон начали 1 октября.
