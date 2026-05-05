Тарифы на газ могут поднять в Казахстане из-за миллиардных долгов у ТЭЦ

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в правительстве рассказал, как миллиардные долги ТЭЦ за газ скажутся на тарифах, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Такие задолженности имеются, поэтому мы их показываем. Как вы видели, это в основном газовые станции. Задолженности появились в свете определенного роста стоимости газа во второй половине 2025 года. Естественно, они будут покрываться за счет тарифов», — сказал Сунгат Есимханов.

По его словам, топливная составляющая не основная, так как есть затраты по ремонту и заработные платы. «Мы сейчас рассматриваем заявки. Я думаю, это повлияет в небольшом объеме, где-то в среднем на 4−5% на стоимость, в конце на тарифы. Естественно, так как затраты у коллег растут, эти задолженности надо закрывать. Но здесь тарифы не только на электроэнергию — тот же МАЭК занимается теплоснабжением и водоснабжением. Поэтому мы с коллегами из Комитета по регулированию естественных монополий будем рассматривать эти задолженности по разным видам услуг. Точнее, они вам потом подскажут, так как есть процесс: подать заявку, пройти общественные слушания. Я думаю, это вопрос пары месяцев», — резюмировал вице-министр.