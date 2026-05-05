Белстат сказал, какую работу белорусы не боятся потерять

В Белстате назвали топ-сфер по прогулам работы в Беларуси.
Согласно статистике, в Беларуси немногим более 5,6% людей увольняют с работы из-за прогулов. Всего в январе-марте 2026 года в Беларуси по разным причинам было уволено 148 999 человек. Годом ранее эта цифра была значительно ниже — 138 955 уволенных работников.
При этом, по данным Белстата, за прогулы белорусов стали увольнять реже. В 2025 году за прогулы в первом квартале года по всей стране уволили 8542 человека, а в текущем году — 8388. При этом больше всего за прогулы увольняют в Минской области — 1675 человек в первом квартале 2026 года, а в Минске — 1314 работников.
При этом есть сферы, где чаще всего увольняют именно за прогулы. Так, чаще всего белорусы прогуливают работу, трудясь в обрабатывающей промышленности и аграрном секторе — более 2000 уволенных за первый квартал года. Также в топ работ, которые белорусы не боятся прогуливать, является ретейл.
К слову, за первый квартал работу в Беларуси нашли 147 858 человек. Годом ранее на работу приняли меньше белорусов — 143 616.
