Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на бензин, рассказали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли ожидать роста цен на бензин в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналисты поинтересовались, может ли прекращение транспортировки казахской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» привести к росту цен на топливо внутри страны.

«По транспортировке нефти по “Дружбе” такой большой зависимости у нас нет, и это никак не повлияет на стоимость топлива внутри страны, — заверил Есимханов. — Понятно, что основной транспорт у нас идёт через КТК, об этом вам всем известно. Но и альтернативными маршрутами наши коллеги также занимаются. Поэтому, насколько мне известно, проблем пока по экспорту нефти нет».

Узнать больше по теме
«Дружба»: крупнейший нефтепровод Европы и его роль в энергетике
«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше