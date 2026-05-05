Петербург обошел Москву по спросу на первичное жилье впервые за много лет

Согласно сообщению РГР, на первичном рынке Москвы за январь-март 2026 года зарегистрировано 13 068 сделок — против 27 233 ДДУ в четвертом квартале 2025 года (-52%) и 20 694 ДДУ годом ранее (-37%).
«Впервые за многие годы активность спроса на первичке была выше в Петербурге, чем в Москве», — отмечают аналитики гильдии.
После январского всплеска, вызванного изменениями условий льготной ипотеки, рынок ушел в спад. В феврале-марте объемы продаж на первичном рынке сократились в большинстве регионов, хотя темпы падения оказались менее выраженными, чем в аналогичном периоде 2025 года. На этом фоне фиксируется некоторое оживление вторичного рынка, преимущественно за счет собственных средств покупателей.