Петербург обошел Москву по спросу на первичное жилье впервые за много лет

Санкт-Петербург в первом квартале 2026 года впервые за многие годы опередил Москву по активности спроса на первичном рынке жилья. По данным Российской гильдии риелторов (РГР), в столице число сделок рухнуло на 52% относительно предыдущего квартала, в то время как петербургский рынок продемонстрировал большую устойчивость, пишет ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

Согласно сообщению РГР, на первичном рынке Москвы за январь-март 2026 года зарегистрировано 13 068 сделок — против 27 233 ДДУ в четвертом квартале 2025 года (-52%) и 20 694 ДДУ годом ранее (-37%).

«Впервые за многие годы активность спроса на первичке была выше в Петербурге, чем в Москве», — отмечают аналитики гильдии.

После январского всплеска, вызванного изменениями условий льготной ипотеки, рынок ушел в спад. В феврале-марте объемы продаж на первичном рынке сократились в большинстве регионов, хотя темпы падения оказались менее выраженными, чем в аналогичном периоде 2025 года. На этом фоне фиксируется некоторое оживление вторичного рынка, преимущественно за счет собственных средств покупателей.