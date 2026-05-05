Эксперты назвали самые выгодные ставки по депозитам в Казахстане

Важно понимать, как формируются ставки по вкладам. Процент, который банк указывает в рекламе, — это номинальная ставка. Но она не отражает реальную доходность инструмента. На практике ориентироваться нужно на ГЭСВ (годовую эффективную ставку вознаграждения). Этот показатель учитывает капитализацию — начисление процентов на уже начисленные проценты. В текущих условиях рынка верхняя граница выглядит так: номинальные ставки доходят до 18,4% за счет капитализации, итоговая эффективность вкладов приближается к 20% ГЭСВ. Именно поэтому предложения в этом диапазоне считаются максимально доходными на данный момент. Однако важно учитывать: одинаковая номинальная ставка не гарантирует одинаковую итоговую прибыль. ГЭСВ зависит от условий конкретного вклада — срока, частоты капитализации и ограничений по снятию.