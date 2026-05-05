Первые объекты в «Долине ЦОДов» появятся в 2027 году

Поручение по созданию «Долины центров обработки данных» озвучил глава государства.
«Сейчас уже идет процесс оформления земельных участков. Мы участвуем в общих мероприятиях, электроэнергия будет обеспечиваться энергосистемой. На данном этапе это 300 мегаватт, проблем нет», — заверил Есимханов.
Первые объекты, по его словам, появятся в «Долине ЦОДов» в начале 2027 года.
«К этому времени бесперебойное электроснабжение будет обеспечено», — добавил вице-министр.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу комплексно проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД».