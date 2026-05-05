Лукашенко проводит большое совещание с Совмином по судьбе и поддержке двух предприятий и целой отрасли

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание по важным вопросам экономики, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, во Дворце Независимости 5 мая состоится совещание с руководством Совмина по судьбе и поддержке двух предприятий и целой отрасли.
Отмечается, что в центре внимания окажутся три наиболее чувствительные темы: цементная отрасль, а также вопросы поддержки Светлогорского ЦКК и, в целом, судьба Оршанского мясоконсервного комбината.
— Речь о долгах, эффективности решений и реальной отдаче для экономики, — прокомментировал телеграм-канал «Пул Первого».
