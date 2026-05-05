Омичам предложили купить остатки метро

Во вторник, 5 мая 2026 года, на специализированной электронной площадке вновь стартовал прием заявок от омичей на покупку недостроенного объекта метро. Речь идет об инженерном корпусе метрополитена. Административное здание начали возводить около 20 лет назад. Сейчас объект недвижимости представляет из себя «скелет» из несущих железобетонных конструкций. Его площадь — около 17,9 тысячи кв. м.
В придачу к активу идет земля под ним примерной площадью 6,17 тысячи кв. м. Участок расположен неподалеку от библиотеки им. Пушкина, между метромостом и главным корпусом ОмГУ.
Стоит отметить, что при повторном направлении на торги стоимость объектов недвижимости снизилась на несколько миллионов рублей — с порядка 287,86 миллиона рублей до немногим больше 285,11 миллиона рублей.
Датой проведения конкурсной процедуры в рамках приватизации утверждено 3 июня 2026 года.
Отметим, оценочная стоимость вложений в строительство метро составляет порядка 14 млрд рублей. Из построенной инфраструктуры в качестве подземного пешеходного перехода используется теперь уже бывшая станция «Библиотека имени Пушкина». В 2025 году со входов сняли букву «М». Второй объект — метромост. Оставшиеся объекты законсервированы либо планируются к консервации.