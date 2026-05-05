Омичам предложили купить остатки метро

Во вторник, 5 мая 2026 года, на специализированной электронной площадке вновь стартовал прием заявок от омичей на покупку недостроенного объекта метро. Речь идет об инженерном корпусе метрополитена. Административное здание начали возводить около 20 лет назад. Сейчас объект недвижимости представляет из себя «скелет» из несущих железобетонных конструкций. Его площадь — около 17,9 тысячи кв. м.