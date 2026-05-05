«Голоса Победы»: на рейсах авиакомпании NordStar дети читают стихи о Великой Отечественной войне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии праздника «День Победы» авиакомпания NordStar проводит патриотическую акцию «Голоса Победы». С 1 по 9 мая на всех дневных рейсах авиакомпании NordStar продолжительностью свыше 3 часов в исполнении детей звучат стихи о Великой Отечественной войне.
Юные исполнители с неподдельной искренностью и трепетом читают стихотворения, воспевающие мужество, стойкость и бессмертный подвиг советских солдат.
«Мы стремимся не просто напомнить о подвиге наших дедов и прадедов, мы хотим, чтобы чистые голоса детей, произносящие священные строки о войне и Победе, стали символом преемственности поколений, живым свидетельством того, что память о великом подвиге будет жить вечно. Пусть эти стихи, звучащие высоко над землей, станут гимном благодарности героям, подарившим нам мирное небо!» — рассказал генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.
Также все дети, желающие прочесть стихотворение в полете, могут обратиться к бортпроводникам и прочитать стихотворение для пассажиров.
Участница проекта «Голоса Победы» 10-летняя Лиза поделилась своими впечатлениями от участия в проекте.
«Когда я читала стихотворение о солдатах, я вдруг почувствовала, будто они сейчас рядом со мной. Мне хотелось, чтобы все услышали эти слова и поняли, как сильно мы их помним и благодарим», — рассказывает она.
Дополнительно для создания праздничной атмосферы на всех рейсах Авиакомпании с 1 по 15 мая звучат песни Победы и военных лет в память о героизме и стойкости поколения победителей.
Проект «Голоса Победы» — это не просто культурное мероприятие, а живая нить, соединяющая поколения, мост между прошлым и будущим, который мы бережно протягиваем через время. Она призвана возвеличить подвиг советского народа и передать его величие молодому поколению, дать юным участникам возможность выразить глубочайшую благодарность героям войны через силу поэтического слова, создать на борту особую атмосферу духовного единения и всенародного торжества в дни празднования Великой Победы и напомнить каждому пассажиру о бесценности мира и святости исторической памяти.
Напомним, ранее авиакомпания NordStar сообщила о вручении сертификатов на бесплатные полеты ветеранам Великой Отечественной Войны, проживающим на территории Норильска и Норильского промышленного района. Сертификаты предназначены для оформления авиабилетов членам семьи и родственникам, которые смогут навестить ветеранов в дни праздничных торжеств.
Кроме того, авиакомпания NordStar напоминает о возможности бесплатных перелетов для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войны и их сопровождающих лиц. Совершить перелеты в рамках программы можно по всей маршрутной сети авиакомпании, насчитывающей более 35 направлений. Воспользоваться перелетом можно независимо от праздничных дат — программа действует на постоянной основе, без ограничений по срокам, и доступна круглый год.