Жители ЮФО рассказали, сколько денег у них «съедают» неактивные подписки

Почти половина жителей Южного федерального округа (ЮФО) подключили от одной до трех подписок, каждый пятый — от трех до пяти. При этом треть опрошенных признались, что регулярно следят за ними и не тратят деньги на неиспользуемые сервисы. 55% жителей ЮФО проводят ревизию подписок ежемесячно, еще около четверти — раз в полгода. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли по итогам опроса* аналитики ВТБ.