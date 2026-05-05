Жители ЮФО рассказали, сколько денег у них «съедают» неактивные подписки

Почти половина жителей Южного федерального округа (ЮФО) подключили от одной до трех подписок, каждый.

Почти половина жителей Южного федерального округа (ЮФО) подключили от одной до трех подписок, каждый пятый — от трех до пяти. При этом треть опрошенных признались, что регулярно следят за ними и не тратят деньги на неиспользуемые сервисы. 55% жителей ЮФО проводят ревизию подписок ежемесячно, еще около четверти — раз в полгода. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли по итогам опроса* аналитики ВТБ.

Около трети респондентов сообщили, что сталкивались с расходами на неактивные подписки в пределах 500 рублей. Еще 24% оценили такие траты в диапазоне от 500 до 3 тыс. рублей. Внимательно к своим подпискам относятся 32% южан, которые отметили, что не допускают списаний за ненужные сервисы.

46% опрошенных отмечают, что в текущих подписках им не хватает ощутимой экономии, 43% — возможностей получения кешбэка, а 28% — единой подписки, объединяющей различные сервисы.

Среди наиболее востребованных подписок южане отметили банковские сервисы с кешбэком и бонусами (34%), онлайн-кинотеатры (31%), музыкальные сервисы и подкасты (14%), а также подписки на такси и доставку еды (16%).

Если бы подписка давала прибавку к проценту на остаток по счету или вкладу, то более 70% жителей ЮФО согласились бы хранить деньги в этом банке, — заявляют эксперты ВТБ.

* Опрос проведен в марте 2026 года среди 1500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Фото: ИА «Высота 102».