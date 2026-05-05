Рачков: Беларусь и Иран должны достичь товарооборота в 1 млрд

Сегодня он провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи.
«В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Нас Иран интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Президентом (Александром Лукашенко — Sputnik) поставлена задача, в частности, роста товарооборота (c Ираном — Sputnik) до одного миллиарда долларов», — сказал Рачков.
По его словам, у двух дружественных стран такой потенциал есть.
«Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана», — отметил он.
При этом парламентарий подчеркнул, что Минск и Тегеран нацелены на достижение поставленных задач в торгово-экономическом развитии, несмотря на сложную обстановку вокруг Ирана и в регионе в целом.
«Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству», — сказал Рачков.
По его словам, страны завершают реализацию дорожной карты по таким направлениям, как экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли. Рачков отметил важность Ирана для продвижения белорусских товаров в регионе.
Политика высокого уровня.
Говоря о контактах Минска и Тегерана, Рачков отметил, что страны поддерживают высокий уровень политических контактов.
«Достаточно сказать, что оба президента обменялись тремя визитами. В 2025 году президент Ирана был у нас в стране», — сказал глава комиссии.
Белорусские и иранские парламентарии поддерживают очень плотные контакты, отметил он.