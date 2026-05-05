Бренд Volga намерен зарегистрировать в России товарный знак VLG Tech. Соответствующая информация появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), пишет Autonews.
Заявка поступила от компании «Производство легковых автомобилей», которая занимается выпуском автомобилей под возрожденным брендом Volga.
При этом отмечается, что данный товарный знак не будет использоваться для продажи автомобилей, так как в перечне товаров и услуг указаны лишь различные автомобильные компоненты и запчасти, включая технические жидкости и элементы светотехники.
Напомним, что автомобиль возрожденного бренда Volga заметили на улицах Нижнего Новгорода в начале апреля. Поступят в продажу новые автомобили летом. Площадкой для производства стал Горьковский автозавод. Кроссовер К50 называют флагманским. Всего было представлено три модели.
Первым владельцем «нижегородского» кроссовера Volga K50 стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он купил автомобиль до официального старта продаж, объяснив это тем, чтобы лично оценить её характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации.
