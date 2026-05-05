Автокредитов на 7,6 млрд рублей выдали нижегородцам за 1 квартал

Объем выданных автокредитов в Нижегородской области в 1 квартале 2026 года составил 7,6 млрд рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
За аналогичный период прошлого года было выдано 6,8 млрд автокредитов — на 12,2% меньше.
Всего по России в 1 квартале было выдано автокредитов на сумму 306,9 млрд рублей или на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Наибольший объем выданных автокредитов был зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Татарстан.
«В целом выдача автокредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне, — констатировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Это свидетельствует о невысоком спросе на автокредиты, прежде всего, по причине недавнего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили».
