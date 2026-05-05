Жителей Кубани и Крыма предупредили о сложностях с безналичной оплатой с 5 по 9 мая

В связи с ограничениями работы мобильного интернета и СМС могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложения банка и получением СМС-сообщений с номера 900. В уведомлении отмечается, что пользователи могут подключиться к Wi-Fi, коды подтверждения будут храниться в истории операций в приложении «Сбербанк Онлайн».
«Мы рядом и всегда готовы помочь», — говорится в сообщении банка.
Аналогичные сообщения от Сбербанка получили жители других регионов России, например Ставропольского и Пермского краев. Согласно данным «Ъ», отключение мобильного интернета 5, 7 и 9 мая запланировано в Москве — в день репетиции парада Победы и в сам День Победы. Отмечается, что это необходимо «в целях безопасности».