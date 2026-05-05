Движение ограничили из-за подтопления дороги у Нижнего Новгорода

Территория, ведущая к Нижнему Новгороду с востока, оказалась затоплена в районе трассы М-7 «Волга», неподалеку от деревни Ждановский. Данную информацию обнародовало министерство транспорта региона.
Причиной паводка стало вмешательство владельцев соседних земель в работу мелиоративной системы. Как следствие, на данном участке дороги было введено временное ограничение скорости до 50 км/ч, о чем свидетельствуют установленные дорожные знаки.
В настоящее время специалисты Управления автомобильных дорог Нижегородской области совместно с подрядными организациями занимаются откачкой воды. Водителям настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и неукоснительно соблюдать установленный скоростной режим и предписания дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что проезд проспекта Гагарина перекроют у Дворца спорта в Нижнем Новгороде.