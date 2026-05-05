Как сэкономить до 25% при покупке квартиры: эксперт назвал три шага

Финансист Виктор Зубик назвал три шага для экономии 10−25% при покупке квартиры волгоградцами. Сначала — накопить на первоначальный взнос: помогут вклады, фонды денежного рынка или короткие облигации.
Для ипотеки важен подтвержденный доход и чистая кредитная история: разница в ставке на 1% при кредите в 10 млн рублей дает серьезную экономию.
Второй шаг — выбрать ликвидный объект по адекватной цене, изучив рынок новостроек и «вторички». Третий — на первичном рынке изучить программы застройщиков: рассрочку или субсидированную ипотеку под 5−8% на несколько лет.
На «вторичке» главный инструмент — торг: в 2026 году реально снизить цену на 10−15%, особенно при быстрой сделке. Квартира за 15 млн рублей может обойтись на 1−2 млн дешевле. Но Зубик предостерегает: скидки за занижение цены в договоре в итоге обходятся дороже, — пишет «Газета.ru».
