Лукашенко придумал, как обеспечить Минск собственными яблоками

На совещании с руководством Совмина глава государства обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату «Дзержинский». Он предложил вариант, как их можно задействовать.
«Только я думаю, что на этих землях нам лучше возделывать. Я знаю, что нам надо под Минском. Я бы сад заложил. Хороший сад, мы умеем это делать», — цитирует президента его пресс-служба.
Глава государства подчеркнул, что для садоводства в этих местах есть и необходимые водные ресурсы, так как там протекает речка. Эту воду можно использовать для полива плодовых деревьев, уточнил президент.
«Я бы там сад посадил. И мы бы Минск полностью яблоком обеспечили», — заявил Лукашенко.