Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС доведет инвестиции в Армению до €2,5 млрд в рамках «Глобального портала»

В заявлении отмечается, что армянская сторона и Евросоюз привержены расширению связей на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Источник: Reuters

ЕРЕВАН, 5 мая. /ТАСС/. Инвестиции ЕС в Армению достигнут €2,5 млрд в рамках программы «Глобального портала» (Global Gateway), говорится в совместном заявлении по итогам первого саммита Армения — Евросоюз.

«В рамках стратегии “Глобального портала” ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут €2,5 млрд. Армения и ЕС привержены содействию инклюзивному росту и расширению связей на основе взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра Армении. Саммит прошел 5 мая в Ереване.

Еще в июле 2025 года в заявлении по итогам встречи ЕС — Армения в Брюсселе на высшем уровне заявлялось, что ЕС подтвердил свои обещания поддержки Армении путем выделения ей «существенной финансовой и технической помощи». Тогда отмечалось, что в рамках стратегии «Глобального портала» ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут €2,5 млрд. При этом сроки выхода на уровень в €2,5 млрд не назывались.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше