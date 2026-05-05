Bloomberg: США экспортировали 250 млн баррелей нефти за девять недель

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты экспортировали за последние девять недель более 250 млн баррелей нефти, став крупнейшим экспортером в мире и обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.
Резкий рост объема экспорта американской нефти вызван ограничениями судоходства в Ормузском проливе, через который на мировой рынок поступает ближневосточная нефть. Многие эксперты задаются вопросом, как долго поставки могут поддерживаться на таких уровнях, этот объем приближается к своему пределу: инфраструктурные и транспортные ограничения не позволяют стабильно вывозить из США с побережья Мексиканского залива больше нефти.
В качестве номинального объема пропускной способности часто называют 10 млн баррелей в сутки, но, по оценкам опрошенных Bloomberg трейдеров, реальный стабильный потолок может быть ближе к нынешним 6 млн баррелей в сутки, хотя в краткосрочной перспективе он может приближаться к 7 млн баррелей в сутки.
При этом, продолжает агентство, запасы нефти США быстро сокращаются уже четвертую неделю подряд на фоне стремительного роста цен на топливо в стране. Рост экспорта происходит за счет внутренних запасов нефти и нефтепродуктов, которые сократились на 52 млн баррелей за этот период. Из-за ситуации на Ближнем Востоке этот показатель потеряет еще несколько миллионов баррелей, прогнозируют эксперты.
Как подчеркивает Bloomberg, уровень добычи нефти в США достигает своих пределов. С начала операции в Иране она сократилась примерно на 100 тыс. баррелей в сутки. Несмотря на резкий скачок цен на нефть, компании пока в основном не решаются увеличивать добычу, поскольку сейчас трудно предсказать, в каком направлении будут развиваться рынки.