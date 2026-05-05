Работа в Калининграде: топ вакансий недели

Пейнтбол и лазертаг-клуб ищет организатора на постоянную основу. Соискатель должен обладать такими качествами, как активность, умение принимать быстрые и правильные решения, исполнительность, быстрое и четкое выполнение всех поручений, аккуратность, опрятность и пунктуальность. Опыт работы приветствуется, однако кандидаты без стажа, но с желанием учиться могут претендовать на должность. Работа будет состоять из подготовки площадки, зоны отдыха и оборудования к игре; проведения мероприятий по программе и судейство игры; технического обслуживания оборудования до и после игр, уборки и ремонта игровых полей. В свою очередь компания предлагает график 5/2 с 10:00 до 19:00 (выходные — понедельник и вторник или среда и четверг), возможность роста, зарплату от 55 до 65 тыс. руб. и работу в молодом и «веселом» коллективе.