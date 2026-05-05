«Белпочта» начнет досрочно выплачивать пенсии и пособия за 9 мая

«Досрочная выплата пенсий и пособий за 9 мая 2026 года будет производиться в объектах почтовой связи», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей выплаты начнутся с 6 мая.
В Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет с 7 мая.
Уточняется, что 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы начинается в Беларуси 4 мая и продлится по 8 мая.
Как отметили в ведомстве, выплаты предусмотрены для нескольких категорий граждан, пострадавших в годы Великой Отечественной войны, а также внесших вклад в Победу. При этом на реализацию программы единовременной материальной помощи из республиканского бюджета направят 10,6 млн рублей.