«Белпочта» начнет досрочно выплачивать пенсии и пособия за 9 мая

МИНСК, 5 мая — Sputnik. «Белпочта» организует досрочную выплату пенсий и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы, сообщили на предприятии.

Источник: Sputnik.by

«Досрочная выплата пенсий и пособий за 9 мая 2026 года будет производиться в объектах почтовой связи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей выплаты начнутся с 6 мая.

В Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет с 7 мая.

Уточняется, что 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы начинается в Беларуси 4 мая и продлится по 8 мая.

Как отметили в ведомстве, выплаты предусмотрены для нескольких категорий граждан, пострадавших в годы Великой Отечественной войны, а также внесших вклад в Победу. При этом на реализацию программы единовременной материальной помощи из республиканского бюджета направят 10,6 млн рублей.