Недалеко от «Школы будущего» в Большом Исаково разрешили построить многоквартирный жилой дом

Как сообщал портал «Rugrad», компания «СЗ “КПД Строй” из ГК “КПД Калининград” Сергея Тарчуткина консолидировала порядка 1 га бывшей земли ПАО “Мегафон” в центре Большого Исаково под строительство многоквартирного жилья. Как следует из публичной кадастровой карты, застройщик объединил участки 39:03:020005:1317 площадью 0,7 га и подъезд к нему с номером 39:03:020005:493 со стороны ул. Октябрьской в землевладение с номером 39:03:020005:2095 площадью 9,5 тыс. кв. м.