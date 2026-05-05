Объем выданных автокредитов увеличился на 12,2% в Нижегородской области

В первом квартале 2026 года наблюдалcя значительный прирост в сегменте автокредитования в Нижегородской области. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных займов на покупку автомобилей увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в 7,6 миллиарда рублей.
В целом по стране за первые три месяца текущего года рынок автокредитования продемонстрировал еще более впечатляющую динамику: общий объем выдачи вырос на 21,3%, составив 306,9 миллиарда рублей. Лидерами по темпам роста объемов в этом сегменте стали Москва, где показатель увеличился на 41,7%, Санкт-Петербург с приростом в 37,4%, а также Московская область, показавшая 26,3%.
Несмотря на позитивную динамику, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что общий уровень выдачи автокредитов остается относительно невысоким. Снижение спроса обусловлено совокупностью факторов, включая увеличение утилизационного сбора, высокие процентные ставки и подорожание автомобилей.
Помимо этого, банки демонстрируют осторожность, проявляя пониженный аппетит к риску, что связано с жесткой политикой Центробанка, направленной на охлаждение кредитного рынка.
Кредитные организации ужесточают критерии отбора заемщиков, повышая требования к кредитным историям, что призвано минимизировать риски возникновения просроченной задолженности в дальнейшем.
Ранее были названы самые безаварийные автомобили в Нижегородской области.