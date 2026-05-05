Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируется нарастить

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Поставки отечественного цемента на рынок Беларуси планируется нарастить, сообщил журналистам вице-премьер Александр Терехов по итогам совещания у главы государства с руководством Совмина.

Источник: Sputnik.by

По словам заместителя главы белорусского правительства, отечественные производители цемента полностью закрывают потребности внутреннего рынка. Кроме того, ежегодно экспортируется более 2 миллионов тонн этой продукции.

«Но поставки на внутренний рынок, безусловно, будут наращиваться, и для этого есть все предпосылки», — заверил Терехов, его слова приводит БелТА.

Наполовину дороже

Вместе с тем, белорусский президент Александр Лукашенко обратил внимание на совещании, что стоимость экспортируемого цемента до 40% ниже, чем внутри страны.

«То есть вы своим людям продаете цемент фактически наполовину дороже, чем за пределы страны», — подчеркнул он.

В итоге, по его словам, посредники начинают заниматься реэкспортом, а белорусам приходится покупать импортную продукцию более низкого качества.

Также Лукашенко сообщил, что фиксируются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования.

«Это вообще недопустимо», — завил глава государства.

Эти и другие вопросы, касающиеся цементной отрасли, по словам президента, должны быть решены.

