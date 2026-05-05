Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируется нарастить

По словам заместителя главы белорусского правительства, отечественные производители цемента полностью закрывают потребности внутреннего рынка. Кроме того, ежегодно экспортируется более 2 миллионов тонн этой продукции.
«Но поставки на внутренний рынок, безусловно, будут наращиваться, и для этого есть все предпосылки», — заверил Терехов, его слова приводит БелТА.
Наполовину дороже
Вместе с тем, белорусский президент Александр Лукашенко обратил внимание на совещании, что стоимость экспортируемого цемента до 40% ниже, чем внутри страны.
«То есть вы своим людям продаете цемент фактически наполовину дороже, чем за пределы страны», — подчеркнул он.
В итоге, по его словам, посредники начинают заниматься реэкспортом, а белорусам приходится покупать импортную продукцию более низкого качества.
Также Лукашенко сообщил, что фиксируются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования.
«Это вообще недопустимо», — завил глава государства.
Эти и другие вопросы, касающиеся цементной отрасли, по словам президента, должны быть решены.