Облвласти выдали пять разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в Пионерском

ООО «СЗ “Твоя недвижимость” получило разрешения на второй и третий этапы строительства ЖК “Морская нота” на ул. Хуторской. Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010024:434. На его территории должны появиться 17 пятиэтажных жилых домов. Площадь участка под жилую застройку составляет 32315 кв. м, площадь застройки — 7129 кв. м (22,06%). Общая площадь комплекса — 27881 кв. м. Он рассчитан на 527 квартир. При этом планируемое застройщиком количество жителей — 625.