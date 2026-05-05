Пермская судоверфь спустила на воду круизное судно «Мамин-Сибиряк»

Лайнер проекта 646 относится к классу «река-море».

Источник: Комсомольская правда

Пермская судоверфь 5 мая спустила на воду круизное судно проекта 646. Двухпалубный лайнер относится к классу «река-море». Пермские корабелы провели его межнавигационный ремонт.

Работы включили: ремонт донно-забортной арматуры и швартовных устройств, гребных валов; установку марок-углублений и шторм-трапов; изготовление и замена перьев рулей; замену дизель-генераторов.

Цеха Пермской судоверфи проводят заготовку корпусных деталей толщиной до 40 мм и длиной до 6 метров. Эта технология находит применение во время межнавигационного судоремонта.

Круизное судно «Мамин-Сибиряк» предназначено для плавания по рекам и озерам с выходом в прибрежные морские зоны. Его длина составляет 65,5 метра, ширина — 10 метро. На борт теплоход может принять 79 пассажиров.

Неделей ранее Пермская судоверфь спустила на воду две гигантские бункерные баржи проекта Р-85 «Мария» и «Наталья». Ее слип оснащен 13 дорожками с тележками. Он способен поднимать суда длиной до 127 метров.