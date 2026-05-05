Автокредиты на 7,6 млрд рублей выдали нижегородцам с начала 2026 года

Это на 12,2% больше, чем за тот же период год назад.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области за первый квартал 2026 года банки выдали автокредитов на 7,6 миллиарда рублей. Это на 12,2% больше, чем за тот же период годом ранее, когда объем составлял 6,8 миллиарда. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране объем выданных автокредитов с начала года достиг 306,9 миллиарда рублей, что на 21,3% больше, чем за тот же период 2025-го. Однако до показателей позапрошлого года рынку еще далеко: в первом квартале 2024-го банки выдали 560,7 миллиарда. Спрос на автокредиты остается невысоким из-за роста утилизационного сбора, высоких ставок и подорожания самих машин.

В НБКИ отмечают, что банки сейчас не спешат рисковать и повышают требования к качеству кредитных историй. Такой подход снижает вероятность будущих просрочек, но заемщикам советуют внимательнее следить за своей кредитной репутацией, чтобы не получить отказ.