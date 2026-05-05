Опубликован график отключений горячей воды в Нижнем Новгороде на 2026 год

Опубликован график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор».
Так, узнать, когда отключат воду в большинстве районов, кроме Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов, можно на сайте компании «ОКО», которая обслуживает 53% потребителей города. Для этого в строке нужно указать улицу и номер дома из списка. Если же указанный адрес не удается найти, скорее всего «ОКО» не обслуживает это здание.
Коммунальщики отмечают, что графики отключений могут меняться. Во время остановок котельных специалисты будут проводить техобслуживание и ремонт оборудования и тепловых сетей для подготовки к следующему отопительному сезону.
Также графиком поделились «Стн-энергосети» (обслуживает части Приокского, Советского и Канавинского районов) и «Волгаэнергосбыт» (Автозаводский и Ленинский районы). Они также доступны на официальных сайтах организаций.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершился отопительный сезон.