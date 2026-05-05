В Башкирии посевная началась в 49 районах

К 5 мая сев яровых ведётся в 49 районах, сообщили в минсельхозе РБ. Засеяно 335,5 тыс. га (17% плана). Хозяйства Альшеевского, Аургазинского, Благоварского, Буздякского, Кармаскалинского и Стерлитамакского районов засеяли более 30% площадей. В ассортименте высеваемых культур лидерство пока за подсолнечником — 90 тыс. га, также за пшеницей — 81 тыс. га. Всего будет засеяно 2,65 млн га, а стоимость весенне-полевых работ оценена в 32 млрд руб.