Стало известно, где на Кубани самая дешевая и самая дорогая недвижимость

С начала 2026 года на Кубани лихорадит рынок новостроек. В одних городах спрос растет, в других снижается, хотя цены на жилье продолжают увеличиваться, сообщает «КП»-Кубань".
Одним из лидеров по росту спроса стал Новороссийск, где количество сделок увеличилось с 0,3 до 0,5 тысячи, рост на целых 66,7%. При этом цена выросла с 206,7 до 216,7 тысячи рублей за квадратный метр. Увеличилось и предложение — до 4,3 тысячи лотов.
В Анапе число сделок выросло с 0,3 до 0,4 тысячи. Стоимость квадратного метра поднялась с 297,8 до 342,9 тысячи рублей, то есть сразу на 15,1%. Увеличился и объем предложения — почти на 41%.
Совсем иначе складывается ситуация в Сочи. Несмотря на рост цен (с 713,2 до 727,5 тысячи рублей за квадратный метр), спрос снизился. Количество сделок упало на треть — с 0,3 до 0,2 тысячи. При этом предложение выросло на 16,7%.
Наиболее резкое снижение спроса в Темрюке, где количество сделок сократилось на 57,1%. На этом фоне цены выросли сразу на 41% — до 258,2 тысячи рублей за квадратный метр. При этом предложение сократилось на 30%.
Отдельно выделяется Геленджик, где не было сделок ни в первом квартале 2025 года, ни в том же периоде 2026-го. При этом цены остаются высокими — более 1,2 млн рублей за квадратный метр. Объем предложения минимальный — всего около 100 лотов, что связано с ограниченным числом объектов.