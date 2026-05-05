Господдержки при закупке импортных семян для агросектора не будет

Постановление об этом подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Причем для импортных семян есть одно исключение. Деньги из бюджета на их закупку могут выделить, если их выведение в стране по объективным причинам ведется в недостаточных объемах. Это семена люцерны, кукурузы и овощных культур.
«В 2026 году на закупку семян предусмотрены субсидии за счет средств местных бюджетов в сумме 26,9 млн рублей», — говорится в сообщении правительства.
Поясняется, что господдержка на закупку семян оказывается и в виде льготных кредитов, и в виде прямых выплат.
Порядок предоставления субсидий на закупку семян сельскохозяйственных растений из местных бюджетов ранее был определен постановлением Совмина от 9 октября 2014 года № 954. Именно в этот документ сейчас и внесены изменения.