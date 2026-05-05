Число нижегородцев за чертой бедности сократилось почти вдвое

В Нижегородской области зафиксировано существенное снижение доли населения с доходами ниже границы бедности. Согласно свежим данным Нижегородстата, по предварительной оценке за 2025 год этот показатель составил 5,2%, тогда как еще в 2020 году он находился на отметке 9,4%.
Положительная динамика наблюдается на протяжении последних пяти лет: если в 2021 году за чертой бедности находилось 8,3% жителей, то к 2024 году их число сократилось до 5,6%. Параллельно с этим снижается и дефицит денежного дохода населения — за прошлый год он составил всего 0,3% от общего объема доходов против 0,9% в пандемийный период.
Статистики отмечают, что текущие показатели являются одними из самых низких за последние десять лет. Для сравнения, пиковый уровень бедности в регионе за этот период был зафиксирован в 2017 году и составлял 10%.
