Пермский край впервые отправил крупную партию пиломатериалов в Ливан

В прошлом году экспортных поставок в эту страну не было.

Источник: Комсомольская правда

Промышленники лесной сферы Прикамья впервые с 2025 года отправили партию пиломатериалов в Ливан. Экспортная поставка продукции из хвойных пород сосны и ели составила 80 куб. метров.

Управление Россельхознадзора сообщило о проведении 30 апреля карантинного фитосанитарного контроля партии пиломатериалов из Пермского края. Осмотр показал отсутствие вредных организмов отсутствуют. На экспортную продукцию составлено два фитосанитарных сертификата.

В начале декабря прошлого года Прикамье отправило первые 180 куб. метров лесоматериалов в Палестину.

