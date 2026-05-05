План «Ковёр» вновь введён в волгоградском аэропорту

Росавиация вновь ввела ограничения на приём и вылет самолётов в волгоградском аэропорту. Сообщение об этом в 18:29 разместил представитель Росавиации Артём Кореняко в канале «Говорит Росавиация» в мессенджере «Макс».
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в международном аэропорту Сталинград в связи со скопившимися пассажирами из-за отложенных рейсов.
