«Аэрофлот» объявил о переносе и отмене рейсов из-за ограничений в аэропортах РФ

Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, перенаправили на запасные аэродромы. Авиагавань работала с ограничениями с 16:20 мск. В «Аэрофлоте» призвали пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и не приезжать в авиагавань, если рейс отменен. На усиленный режим работы перевели производственные и клиентские службы «Аэрофлота».