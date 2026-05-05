Россиянам рассказали, сколько денег нужно держать на вкладе, чтобы жить на проценты

Чтобы каждый месяц получать пассивный доход в размере средней зарплаты, на вкладе необходимо держать несколько миллионов рублей. Например, для прибавки в 75 тысяч рублей потребуется сумма от 7,5 миллиона. Об этом рассказала экономист Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Эксперт пояснила, что при текущих ставках 10−12% годовых жить только на проценты можно только при очень крупном капитале. Так, вклад в 5 миллионов рублей принесет около 50 тысяч рублей в месяц, но после уплаты налогов (13% с суммы свыше 160 тысяч в год) чистыми останется около 45 тысяч.
Литвиненко отметила, что для ощутимой прибавки к зарплате нужно отталкиваться от желаемого дохода. Три миллиона рублей дадут плюс 30 тысяч в месяц, а 7,5 миллиона — около 75 тысяч. Средний же накопленный капитал в 500 тысяч рублей у 30-летних россиян, по данным «Ведомостей», принесет лишь 5 тысяч рублей, что покроет только коммунальные услуги.
Ранее стало известно, что в первом квартале 2026 года клиенты банков стали чаще выбирать именно «короткие вклады». В первый месяц весны кредитные организации отчитались об увеличении объема вкладов у россиян.