Почему банки блокируют карты клиентов: эксперт перечислил главные триггеры

В апреле российские банки ужесточили контроль за переводами, из-за чего даже обычные операции клиентов иногда стали блокироваться. Перечень главных ошибок, приводящих к блокировке, перечислил в беседе с Lenta.ru финансист Антон Сергунов.
Эксперт пояснил, что автоматические системы оценивают не сам перевод, а всё поведение клиента: частоту, суммы и получателей. Резкая смена финансового поведения — например, крупный перевод новому человеку — становится главным триггером для блокировки.
Сергунов предупредил, что не стоит дробить крупные суммы на части, а лучше заранее уведомить банк и предоставить договор или расписку. Также системы банка настораживают хаотичные переводы разным людям и отсутствие понятного назначения платежа.
Кроме того, опасения вызывают частые входы в онлайн-банк с разных устройств и нестабильных сетей. Эксперт посоветовал выбирать банк не только по выгодным ставкам, но и с учетом лояльности антифрод-систем.
Стоит отметить, что гражданину, который расплатился в магазине чужой банковской картой, может грозить лишение свободы сроком до десяти лет. Такое предупреждение сделала юрист Арина Мурашкина, слова которой приводит «Царьград».