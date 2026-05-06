Инвесторам в Казахстане упростят работу: что поручил Олжас Бектенов

«По поручению Президента Генеральная прокуратура ведет комплексную работу по защите прав инвесторов. Акцент сделан на переход от мер реагирования к системной превентивной работе по выявлению и устранению первопричин проблем. С опережением пресекаются факты незаконного вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За 3 года количество уголовных дел в отношении бизнеса сократилось в 4 раза, или на 71,5%. Мы сопровождаем более 3 тыс. инвестпроектов. Обеспечиваем постоянный контроль прямой связи с инвесторами и деловым сообществом», — заявил Берик Асылов.