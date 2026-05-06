Инвесторам в Казахстане упростят работу: что поручил Олжас Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам защиты прав инвесторов и устранения барьеров при реализации инвестиционных проектов.

Источник: DKNews.kz

Обсуждение прошло в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по улучшению инвестиционного климата, передает DKNews.kz.

В совещании приняли участие представители госорганов, Генеральной прокуратуры, НПП «Атамекен», компании «Kazakh Invest», квазигоссектора и бизнеса.

Акцент на инвестиционный климат.

Глава Правительства подчеркнул, что создание благоприятной среды для инвесторов остается приоритетом государственной политики.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание улучшению делового климата и ставит перед Правительством конкретные задачи. Буквально на прошлой неделе был подписан Указ Президента по совершенствованию миграционной политики, направленный на улучшение среды для привлечения инвесторов, предпринимателей и высококвалифицированных специалистов. Данный документ является очередным важным шагом в формировании благоприятной инвестиционной среды в стране и создает новые институциональные условия для привлечения качественного иностранного человеческого капитала», — отметил Олжас Бектенов.

Снижение давления на бизнес.

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил о переходе к превентивной защите прав инвесторов.

«По поручению Президента Генеральная прокуратура ведет комплексную работу по защите прав инвесторов. Акцент сделан на переход от мер реагирования к системной превентивной работе по выявлению и устранению первопричин проблем. С опережением пресекаются факты незаконного вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За 3 года количество уголовных дел в отношении бизнеса сократилось в 4 раза, или на 71,5%. Мы сопровождаем более 3 тыс. инвестпроектов. Обеспечиваем постоянный контроль прямой связи с инвесторами и деловым сообществом», — заявил Берик Асылов.

Как работает система поддержки.

В Казахстане действует многоуровневая система сопровождения инвесторов.

Ключевые элементы:

Комитет по защите прав инвесторов при Генеральной прокуратуре Инвестиционный штаб при Правительстве региональные штабы под руководством акимов стратегические сессии с бизнесом в регионах.

По итогам первого квартала рассмотрено 44 проекта на сумму $25,5 млрд.

Обращения инвесторов и проблемные зоны.

По данным МИД, за первый квартал зарегистрировано 273 обращения инвесторов, из которых около половины уже решены.

Основные проблемы:

налоговое администрирование таможенные процедуры земельные и градостроительные вопросы.

При этом, по данным Генпрокуратуры, в текущем году уже защищены права 600 инвесторов.

Проблемы в работе на местах.

Премьер-министр указал на сохраняющиеся системные барьеры.

Среди них:

слабая координация госорганов размытая ответственность нарушение сроков оказания госуслуг формальный подход при рассмотрении обращений.

«Каждый поступающий запрос инвестора по сути является сигналом, за которым стоят решения о размещении капитала, открытии новых и расширении действующих производств, создании новых рабочих мест. Поэтому оперативное урегулирование возникающих вопросов инвесторов — это показатель эффективности работы государственного аппарата по линии привлечения инвестиций. Будут приниматься самые жесткие меры в отношении должностных лиц госорганов, которые занимаются отпиской обращений и перекладыванием ответственности. Это же касается и руководителей национальных компаний и субъектов квазигосударственного сектора. Двусмысленности быть не должно — каждое обращение инвестора требует конкретного и объективного решения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Цифровизация и контроль проектов.

Отдельное внимание уделено Национальной цифровой инвестиционной платформе.

На сегодня:

в систему включено более 3 тыс. проектов общий объем — около 100 трлн тенге более 400 проектов еще не загружены.

Глава Правительства поручил завершить наполнение платформы и ускорить запуск мобильного приложения.

Новые подходы и решения.

Агентство по стратегическому планированию и реформам предложило использовать искусственный интеллект для анализа барьеров.

Планируется:

выявление избыточных требований сокращение сроков процедур повышение прозрачности цифровизация процессов.

Также обсуждалось усиление принципа «одного окна» и расширение зарубежных представительств «Kazakh Invest».

Что поручил Премьер-министр.

По итогам совещания даны конкретные поручения.

Среди ключевых:

ревизия законодательства для устранения барьеров внедрение цифрового мониторинга обращений инвесторов ускорение включения всех проектов в НЦИП запуск мобильного приложения для инвесторов упрощение выдачи разрешительных документов открытие специализированных окон для инвесторов в ЦОНах усиление работы зарубежных офисов «Kazakh Invest» разработка подходов к налоговым преференциям.

Почему это важно для экономики.

Усиление защиты прав инвесторов рассматривается как ключевой фактор экономического роста.

Такие меры позволяют:

привлечь иностранный капитал ускорить запуск проектов создать новые рабочие места повысить доверие бизнеса к государству.

В условиях глобальной конкуренции за инвестиции Казахстан делает ставку на системные реформы и цифровизацию процессов.