Инвесторам в Казахстане упростят работу: что поручил Олжас Бектенов

Обсуждение прошло в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по улучшению инвестиционного климата, передает DKNews.kz.
В совещании приняли участие представители госорганов, Генеральной прокуратуры, НПП «Атамекен», компании «Kazakh Invest», квазигоссектора и бизнеса.
Акцент на инвестиционный климат.
Глава Правительства подчеркнул, что создание благоприятной среды для инвесторов остается приоритетом государственной политики.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание улучшению делового климата и ставит перед Правительством конкретные задачи. Буквально на прошлой неделе был подписан Указ Президента по совершенствованию миграционной политики, направленный на улучшение среды для привлечения инвесторов, предпринимателей и высококвалифицированных специалистов. Данный документ является очередным важным шагом в формировании благоприятной инвестиционной среды в стране и создает новые институциональные условия для привлечения качественного иностранного человеческого капитала», — отметил Олжас Бектенов.
Снижение давления на бизнес.
Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил о переходе к превентивной защите прав инвесторов.
«По поручению Президента Генеральная прокуратура ведет комплексную работу по защите прав инвесторов. Акцент сделан на переход от мер реагирования к системной превентивной работе по выявлению и устранению первопричин проблем. С опережением пресекаются факты незаконного вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За 3 года количество уголовных дел в отношении бизнеса сократилось в 4 раза, или на 71,5%. Мы сопровождаем более 3 тыс. инвестпроектов. Обеспечиваем постоянный контроль прямой связи с инвесторами и деловым сообществом», — заявил Берик Асылов.
Как работает система поддержки.
В Казахстане действует многоуровневая система сопровождения инвесторов.
Ключевые элементы:
Комитет по защите прав инвесторов при Генеральной прокуратуре Инвестиционный штаб при Правительстве региональные штабы под руководством акимов стратегические сессии с бизнесом в регионах.
По итогам первого квартала рассмотрено 44 проекта на сумму $25,5 млрд.
Обращения инвесторов и проблемные зоны.
По данным МИД, за первый квартал зарегистрировано 273 обращения инвесторов, из которых около половины уже решены.
Основные проблемы:
налоговое администрирование таможенные процедуры земельные и градостроительные вопросы.
При этом, по данным Генпрокуратуры, в текущем году уже защищены права 600 инвесторов.
Проблемы в работе на местах.
Премьер-министр указал на сохраняющиеся системные барьеры.
Среди них:
слабая координация госорганов размытая ответственность нарушение сроков оказания госуслуг формальный подход при рассмотрении обращений.
«Каждый поступающий запрос инвестора по сути является сигналом, за которым стоят решения о размещении капитала, открытии новых и расширении действующих производств, создании новых рабочих мест. Поэтому оперативное урегулирование возникающих вопросов инвесторов — это показатель эффективности работы государственного аппарата по линии привлечения инвестиций. Будут приниматься самые жесткие меры в отношении должностных лиц госорганов, которые занимаются отпиской обращений и перекладыванием ответственности. Это же касается и руководителей национальных компаний и субъектов квазигосударственного сектора. Двусмысленности быть не должно — каждое обращение инвестора требует конкретного и объективного решения», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Цифровизация и контроль проектов.
Отдельное внимание уделено Национальной цифровой инвестиционной платформе.
На сегодня:
в систему включено более 3 тыс. проектов общий объем — около 100 трлн тенге более 400 проектов еще не загружены.
Глава Правительства поручил завершить наполнение платформы и ускорить запуск мобильного приложения.
Новые подходы и решения.
Агентство по стратегическому планированию и реформам предложило использовать искусственный интеллект для анализа барьеров.
Планируется:
выявление избыточных требований сокращение сроков процедур повышение прозрачности цифровизация процессов.
Также обсуждалось усиление принципа «одного окна» и расширение зарубежных представительств «Kazakh Invest».
Что поручил Премьер-министр.
По итогам совещания даны конкретные поручения.
Среди ключевых:
ревизия законодательства для устранения барьеров внедрение цифрового мониторинга обращений инвесторов ускорение включения всех проектов в НЦИП запуск мобильного приложения для инвесторов упрощение выдачи разрешительных документов открытие специализированных окон для инвесторов в ЦОНах усиление работы зарубежных офисов «Kazakh Invest» разработка подходов к налоговым преференциям.
Почему это важно для экономики.
Усиление защиты прав инвесторов рассматривается как ключевой фактор экономического роста.
Такие меры позволяют:
привлечь иностранный капитал ускорить запуск проектов создать новые рабочие места повысить доверие бизнеса к государству.
В условиях глобальной конкуренции за инвестиции Казахстан делает ставку на системные реформы и цифровизацию процессов.