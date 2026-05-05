Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, летевших в Москву

В аэропорту Нижнего Новгорода сели 15 самолетов, летевших в Москву, сообщает пресс-служба авиагавани.
«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столицу», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Также уточняется, что по решению экипажей пассажиры ждут в самолетах или в терминале, им выдают еду и напитки, с ними общаются представители авиакомпаний. Все службы Чкалова трудятся в усиленном режиме.